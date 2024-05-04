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Кубок Стэнли. Ванкувер одержал победу в серии против Нэшвилл, равенство в противостоянии Вегас-Даллас

Хоккей

Результаты матчей плей-офф

Кубок Стэнли. Ванкувер одержал победу в серии против Нэшвилл, равенство в противостоянии Вегас-Даллас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Нэшвилл" – "Ванкувер"↑

0 – 1 (0-0; 0-0; 0-1)

Счет в серии: 2-4

"Вегас" – "Даллас"

2 – 0 (0-0; 0-0; 2-0)

Счет в серии: 3-3

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