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Кубок Стэнли. Ванкувер одержал победу в серии против Нэшвилл, равенство в противостоянии Вегас-Даллас
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Нэшвилл" – "Ванкувер"↑
0 – 1 (0-0; 0-0; 0-1)
Счет в серии: 2-4
"Вегас" – "Даллас"
2 – 0 (0-0; 0-0; 2-0)
Счет в серии: 3-3
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