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Христич: Группа ІА очень интересна, нужно поиграть и посмотреть, что мы там можем
Повышение в классе
ФХУ
Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич прокомментировал
"Группа ІА очень интересная, там три команды всегда меняются. Может и будет какая-то промежуточная цель, но нужно стремиться к медалям. А так нужно поиграть и посмотреть, что мы там можем.
Противостояли командам из дивизиона ІА и знаем, что можем играть против них. Нужно только это повторить" – сказал тренер.
Напомним, что Мережко признан самым
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