Христич: Группа ІА очень интересна, нужно поиграть и посмотреть, что мы там можем

Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич прокомментировал выход своей команды в дивизион ІА по результатам победы на чемпионате мира в дивизионе ІВ. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Группа ІА очень интересная, там три команды всегда меняются. Может и будет какая-то промежуточная цель, но нужно стремиться к медалям. А так нужно поиграть и посмотреть, что мы там можем.

Противостояли командам из дивизиона ІА и знаем, что можем играть против них. Нужно только это повторить" – сказал тренер.