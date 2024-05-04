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Христич: Группа ІА очень интересна, нужно поиграть и посмотреть, что мы там можем

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Христич: Группа ІА очень интересна, нужно поиграть и посмотреть, что мы там можем

ФХУ

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич прокомментировал выход своей команды в дивизион ІА по результатам победы на чемпионате мира в дивизионе ІВ. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Группа ІА очень интересная, там три команды всегда меняются. Может и будет какая-то промежуточная цель, но нужно стремиться к медалям. А так нужно поиграть и посмотреть, что мы там можем.

Противостояли командам из дивизиона ІА и знаем, что можем играть против них. Нужно только это повторить" – сказал тренер.

Напомним, что Мережко признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею в дивизионе ІВ.

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