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Кубок Стэнли. Бостон одержал победу в серии против Торонто

Хоккей
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Результаты матчей плей-офф

Кубок Стэнли. Бостон одержал победу в серии против Торонто

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Торонто"

2 – 1 после ОТ (0-0; 0-0; 1-1; 1-0)

3 период: 0-1 Нюландер (09:01); 1-1 Линдхольм (10:22);

ОТ: 2-1 Пастерняк (01:54)

Счет в серии: 4-3

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