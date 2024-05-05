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Кубок Стэнли. Бостон одержал победу в серии против Торонто
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 4 на 5 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Торонто"
2 – 1 после ОТ (0-0; 0-0; 1-1; 1-0)
3 период: 0-1 Нюландер (09:01); 1-1 Линдхольм (10:22);
ОТ: 2-1 Пастерняк (01:54)
Счет в серии: 4-3
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