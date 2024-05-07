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Больше не и.о. Сент-Луис назначил Дрю Баннистера главным тренером команды
Специалист продолжит работу в клубе
Фото: Jeff Curry-USA TODAY Sports
Дрю Баннистер назначен главным тренером "Сент-Луиса", сообщает пресс-служба клуба.
Специалист в середине декабря 2023 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Крэйга Берюбе. Баннистер стал 27-м главным тренером в истории "Блюз".
50-летний специалист в первой половине прошедшего регулярного сезона НХЛ возглавлял клуб АХЛ "Спрингфилд". За 54 матча на посту главного тренера "Сент-Луиса" прошедшей регулярки Баннистер одержал 30 побед и потерпел 24 поражения.
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