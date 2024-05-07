Больше не и.о. Сент-Луис назначил Дрю Баннистера главным тренером команды

Дрю Баннистер назначен главным тренером "Сент-Луиса", сообщает пресс-служба клуба.

Специалист в середине декабря 2023 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Крэйга Берюбе. Баннистер стал 27-м главным тренером в истории "Блюз".

50-летний специалист в первой половине прошедшего регулярного сезона НХЛ возглавлял клуб АХЛ "Спрингфилд". За 54 матча на посту главного тренера "Сент-Луиса" прошедшей регулярки Баннистер одержал 30 побед и потерпел 24 поражения.