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Больше не и.о. Сент-Луис назначил Дрю Баннистера главным тренером команды

Хоккей
Обновлено

Специалист продолжит работу в клубе

Больше не и.о. Сент-Луис назначил Дрю Баннистера главным тренером команды

Фото: Jeff Curry-USA TODAY Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дрю Баннистер назначен главным тренером "Сент-Луиса", сообщает пресс-служба клуба.

Специалист в середине декабря 2023 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Крэйга Берюбе. Баннистер стал 27-м главным тренером в истории "Блюз".

50-летний специалист в первой половине прошедшего регулярного сезона НХЛ возглавлял клуб АХЛ "Спрингфилд". За 54 матча на посту главного тренера "Сент-Луиса" прошедшей регулярки Баннистер одержал 30 побед и потерпел 24 поражения.

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