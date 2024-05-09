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Торонто уволил Шелдона Кифа с поста главного тренера

Хоккей

Команда ищет нового руководителя команды

Торонто уволил Шелдона Кифа с поста главного тренера

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный менеджер "Торонто Мэйпл Лифс" Брэд Треливинг объявил, что Шелдон Киф покинул должность главного тренера команды. Организация начинает поиск нового главного тренера, после чего последуют решения относительно остального тренерского штаба.

"Сегодняшнее решение было трудным. Шелдон — превосходный тренер и отличный человек, однако мы решили, что необходим новый человек, который поможет команде добиться нашей конечной цели. Мы благодарим Шелдона за его упорную работу и преданность организации на протяжении последних девяти лет и желаем ему и его семье всего наилучшего", — заявил Треливинг.

Киф был главным тренером "Мэйпл Лифс" в 349 играх регулярного сезона. Под руководством Кифа клуб три сезона подряд набирал по 100 очков в регулярке.

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