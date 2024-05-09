Коннор Макдэвид впервые в карьере не сделал ни единого броска в матче плей-офф НХЛ

9 мая "Ванкувер Кэнакс" дома обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (5:4 (0:2; 2:2; 3:0)).

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид провёл на площадке 24 минуты и 3 секунды, отметился результативным пасом и завершил матч с показателем полезности "-1". Макдэвид впервые в карьере не сделал ни одного броска в матче плей-офф НХЛ. Всего за карьеру канадский форвард провёл 55 матчей в плей-офф НХЛ.

В текущем плей-офф на счету Коннора Макдэвида один гол и 12 результативных передач в шести матчах.