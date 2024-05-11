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НХЛ. Кубок Стэнли. Флорида разгромила Бостон, Ванкувер в овертайме проиграл Эдмонтону
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Флорида"
2:6 (0:1, 0:2, 2:3)
Счет в серии: 1-2
"Ванкувер" – "Эдмонтон"
3:4 после ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
Счет в серии: 1-1
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