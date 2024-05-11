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НХЛ. Кубок Стэнли. Флорида разгромила Бостон, Ванкувер в овертайме проиграл Эдмонтону

Хоккей
Обновлено

Результаты матчей плей-офф

НХЛ. Кубок Стэнли. Флорида разгромила Бостон, Ванкувер в овертайме проиграл Эдмонтону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Флорида"

2:6 (0:1, 0:2, 2:3)

Счет в серии: 1-2

"Ванкувер" – "Эдмонтон"

3:4 после ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Счет в серии: 1-1

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