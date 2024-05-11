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Чемпионат мира-2024. Канада побеждает Великобританию, Франция уступает Казахстану
Результаты матчей мундиаля
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 11 мая, стартовал второй игровой день чемпионата мира-2024 по хоккею в элитном дивизионе. Вашему вниманию результаты первых двух матчей:
Великобритания – Канада
2 – 4 (1-1; 0-3; 1-0)
Франция – Казахстан
1 – 3 (1-2; 0-1; 0-0)
Отметим, что трансляция матчей чемпионата доступна на официальном You-Tube канале мундиаля и "Суспільне Спорт". Матчи пройдут в Праге и Остраве.
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