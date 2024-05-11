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Чемпионат мира-2024. Канада побеждает Великобританию, Франция уступает Казахстану

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Результаты матчей мундиаля

Чемпионат мира-2024. Канада побеждает Великобританию, Франция уступает Казахстану

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 мая, стартовал второй игровой день чемпионата мира-2024 по хоккею в элитном дивизионе. Вашему вниманию результаты первых двух матчей:

Великобритания – Канада

2 – 4 (1-1; 0-3; 1-0)

Франция – Казахстан

1 – 3 (1-2; 0-1; 0-0)

Отметим, что трансляция матчей чемпионата доступна на официальном You-Tube канале мундиаля и "Суспільне Спорт". Матчи пройдут в Праге и Остраве.

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