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НХЛ. Кубок Стэнли. Даллас побеждает Колорадо, Рейнджерс минимально проиграли Каролине

Хоккей
Обновлено

Результаты матчей плей-офф

НХЛ. Кубок Стэнли. Даллас побеждает Колорадо, Рейнджерс минимально проиграли Каролине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Рейнджерс"

4 – 3 (3-1; 0-1; 1-1)

Счет в серии: 1-3

"Даллас" – "Колорадо"

4 – 1 (1-0; 1-1; 2-0)

Счет в серии: 2-1

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