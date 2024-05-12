Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Кубок Стэнли. Даллас побеждает Колорадо, Рейнджерс минимально проиграли Каролине
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Рейнджерс"
4 – 3 (3-1; 0-1; 1-1)
Счет в серии: 1-3
"Даллас" – "Колорадо"
4 – 1 (1-0; 1-1; 2-0)
Счет в серии: 2-1
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF
- Чемпионство Шахтера в Украинском Классическом, гол Мудрика и награда Забарного. Главные новости за 11-е мая
- Третья команда из пяти. Кривбасс обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25
- Коннор Макдэвид впервые в карьере не сделал ни единого броска в матче плей-офф НХЛ
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн