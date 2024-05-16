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НХЛ назвала имя обладателя награды Билл Мастертон Трофи

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Всего было три претендента на награду

НХЛ назвала имя обладателя награды Билл Мастертон Трофи

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Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная хоккейная лига объявила обладателя трофея "Билл Мастертон Трофи" — приза, ежегодно вручаемого хоккеисту НХЛ, который проявил высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Им стал вратарь "Аризоны Койотс" Коннор Ингрэм.

Также на победу претендовали голкипер "Каролины Харрикейнз" Фредерик Андерсен и защитник "Калгари Флэймз" Оливер Чюлингтон.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Ингрэм принял участие в 50 матчах, пропуская в среднем 2,91 гола за матч. На его счету шесть "сухих" игр и 23 победы в регулярном чемпионате.

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