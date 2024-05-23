Сборная Швейцарии уверенно обыграла Германию в четвертьфинальном матче ЧМ-2024 по хоккею

На "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия) завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами Швейцарии и Германии. Победу одержала швейцарская команда.

ЧМ-2024. 1/4 финала

Швейцария — Германия 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

На восьмой минуте первого периода Кристоф Берчи открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Нико Хишир с передач Йонаса Зигенталера и Кевина Фиалы удвоил преимущество сборной Швейцарии.

На 12-й минуте второй двадцатиминутки Доминик Кагун с передачи Войцеха Стаховяка размочил счёт в игре.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.