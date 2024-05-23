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Сборная Канады вышла в полуфинал ЧМ-2024 по хоккею
Отличную игру продемонстрировали команды
Фото: hockeycanada.ca
На "О2-Арене" в Праге (Чехия) завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между Канадой и Словакией. Победу одержали хозяева матча.
ЧМ-2024. 1/4 финала
Канада — Словакия 6:3 (2:1, 1:0, 3:3)
На третьей минуте первого периода Джаред Макканн с передачи Колтона Парэйко открыл счёт во встрече. До конца периода счет в матче стал 2:1.
На четвёртой минуте второй двадцатиминутки Ник Пол с передач Коннора Бедарда и Дилана Гюнтера сделал счёт 3:1.
В третьем периоде хозяева продолжали доминировать и обеспечели уверенный отрыв. Словацкие хоккеисты попытались отыграться, но для этого им не хватило времени и финальная сирена зафиксировала счет на табло 6:3
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