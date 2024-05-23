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Сборная Канады вышла в полуфинал ЧМ-2024 по хоккею

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Отличную игру продемонстрировали команды

Сборная Канады вышла в полуфинал ЧМ-2024 по хоккею

Фото: hockeycanada.ca

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На "О2-Арене" в Праге (Чехия) завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между Канадой и Словакией. Победу одержали хозяева матча.

ЧМ-2024. 1/4 финала

Канада — Словакия 6:3 (2:1, 1:0, 3:3)

На третьей минуте первого периода Джаред Макканн с передачи Колтона Парэйко открыл счёт во встрече. До конца периода счет в матче стал 2:1.

На четвёртой минуте второй двадцатиминутки Ник Пол с передач Коннора Бедарда и Дилана Гюнтера сделал счёт 3:1.

В третьем периоде хозяева продолжали доминировать и обеспечели уверенный отрыв. Словацкие хоккеисты попытались отыграться, но для этого им не хватило времени и финальная сирена зафиксировала счет на табло 6:3

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сборная Канады по хоккею
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