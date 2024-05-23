Названы страны, которые могут принять чемпионат мира по хоккею в ближайшие годы

Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост дякую