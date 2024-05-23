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Названы страны, которые могут принять чемпионат мира по хоккею в ближайшие годы
В 2025 году этими странами станут Швеция и Дания
Инсайдер TSN Горд Миллер рассказал о странах, которые примут чемпионат мира и молодёжный чемпионат мира в ближайшие годы.
Чемпионат мира примут:
2025 год — Швеция, Дания;
2026 год — Швейцария;
2027 год — Германия;
2028 год — Франция.
Молодёжный чемпионат мира:
2025 год — Канада (Оттава);
2026 год — США (Сент-Пол/Миннеаполис, Миннесота);
2027 год — Канада;
2028 год — Финляндия (возможно, в Хельсинки);
2029 год — Чехия (возможно, в Брно);
2030 год — Канада;
2031 год — США;
2032 год — нет информации;
2033 год — Канада.
Ранее Горд Миллер сообщил, что в преддверии начала летних Олимпийских игр 2024 года во Франции на встрече Международного олимпийского комитета будут окончательно определены страны, принимающие зимние Олимпийские игры 2030 и 2034 годов. Ими станут Франция и США соответственно.
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