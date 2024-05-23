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Названы страны, которые могут принять чемпионат мира по хоккею в ближайшие годы

Хоккей

В 2025 году этими странами станут Швеция и Дания

Названы страны, которые могут принять чемпионат мира по хоккею в ближайшие годы

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Инсайдер TSN Горд Миллер рассказал о странах, которые примут чемпионат мира и молодёжный чемпионат мира в ближайшие годы.

Чемпионат мира примут:

2025 год — Швеция, Дания;

2026 год — Швейцария;

2027 год — Германия;

2028 год — Франция.

Молодёжный чемпионат мира:

2025 год — Канада (Оттава);

2026 год — США (Сент-Пол/Миннеаполис, Миннесота);

2027 год — Канада;

2028 год — Финляндия (возможно, в Хельсинки);

2029 год — Чехия (возможно, в Брно);

2030 год — Канада;

2031 год — США;

2032 год — нет информации;

2033 год — Канада.

Ранее Горд Миллер сообщил, что в преддверии начала летних Олимпийских игр 2024 года во Франции на встрече Международного олимпийского комитета будут окончательно определены страны, принимающие зимние Олимпийские игры 2030 и 2034 годов. Ими станут Франция и США соответственно.

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Комментарии
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HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 23:19
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост дякую
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Комментарии 1
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 23:19
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост дякую
Ответить
0
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