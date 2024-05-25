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Кубок Стэнли. Рейнджерс в овертайме побеждают Флориду и сравнивают счет в серии

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Результаты матча плей-офф

Кубок Стэнли. Рейнджерс в овертайме побеждают Флориду и сравнивают счет в серии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 мая состоялся поединок плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Рейнджерс" – "Флорида"

2 – 1 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 1-0)

1 период: 1-0 Трочек (04:12); 1-1 Верхейге (18:09)

ОТ: 2-1 Гудроу (14:01)

Счет в серии: 1-1

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