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Кубок Стэнли. Рейнджерс в овертайме побеждают Флориду и сравнивают счет в серии
Результаты матча плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 24 на 25 мая состоялся поединок плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:
"Рейнджерс" – "Флорида"
2 – 1 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 1-0)
1 период: 1-0 Трочек (04:12); 1-1 Верхейге (18:09)
ОТ: 2-1 Гудроу (14:01)
Счет в серии: 1-1
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