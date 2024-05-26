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Кубок Стэнли. Даллас побеждает Эдмонтон и сравнивает счет в серии
Результаты матча плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 25 на 26 мая состоялся матч плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:
"Даллас" – "Эдмонтон"
3 – 1 (1-1; 0-0; 2-0)
Счет в серии: 1-1
1 период: 1-0 Бенн Дже (03:39); 1-1 Браун (04:23);
3 период: 2-1 Марчмент (03:41); 3-1 Линделл (17:57)
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