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Кубок Стэнли. Даллас побеждает Эдмонтон и сравнивает счет в серии

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Результаты матча плей-офф

Кубок Стэнли. Даллас побеждает Эдмонтон и сравнивает счет в серии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 мая состоялся матч плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Даллас" – "Эдмонтон"

3 – 1 (1-1; 0-0; 2-0)

Счет в серии: 1-1

1 период: 1-0 Бенн Дже (03:39); 1-1 Браун (04:23);

3 период: 2-1 Марчмент (03:41); 3-1 Линделл (17:57)

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