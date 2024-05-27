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Финал ЧМ-2024 по хоккею стал самым просматриваемым спортивным событием в Чехии за последние 26 лет
Более 4 миллионов
Прошедший вчера, 26 мая, в Праге финальный матч чемпионата мира – 2024 между сборными Чехии и Швейцарии посмотрели 4 миллиона 813 тысяч зрителей в стране-хозяйке турнира, сообщает чешский журналист Роберт Заруба в социальных сетях.
По информации Зарубы, прошедший финал, в котором чехи одержали победу со счётом 2:0, стал самым просматриваемым событием в Чехии в 2024 году. Также этот матч стал самым просматриваемым спортивным событием в этой стране после финала Олимпийских игр 1998 года в Нагано.
Напомним, сборная Чехии стала обладателем золотых медалей впервые за 14 лет.
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