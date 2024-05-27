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Финал ЧМ-2024 по хоккею стал самым просматриваемым спортивным событием в Чехии за последние 26 лет

Хоккей

Более 4 миллионов

Финал ЧМ-2024 по хоккею стал самым просматриваемым спортивным событием в Чехии за последние 26 лет

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Прошедший вчера, 26 мая, в Праге финальный матч чемпионата мира – 2024 между сборными Чехии и Швейцарии посмотрели 4 миллиона 813 тысяч зрителей в стране-хозяйке турнира, сообщает чешский журналист Роберт Заруба в социальных сетях.

По информации Зарубы, прошедший финал, в котором чехи одержали победу со счётом 2:0, стал самым просматриваемым событием в Чехии в 2024 году. Также этот матч стал самым просматриваемым спортивным событием в этой стране после финала Олимпийских игр 1998 года в Нагано.

Напомним, сборная Чехии стала обладателем золотых медалей впервые за 14 лет.

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Названы страны, которые могут принять чемпионат мира по хоккею в ближайшие годы
сборная Чехии по хоккею
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