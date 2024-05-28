Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван предварительный состав групп на чемпионат мира — 2025
Соревнования состоятся в Швеции и Дании
26 мая в Праге на "О2 Арене" завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.
После окончания мирового первенства 2024 года был определён рейтинг сборных. В соответствии с ним были составлены предварительные составы групп на чемпионат мира — 2025, который примут Швеция и Дания.
Группа А (Стокгольм, Швеция): Канада, Швеция, Швейцария, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения.
Группа В (Хернинг, Дания): Финляндия, Чехия, США, Германия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.
Популярное сейчас
- Долг растет, менеджмент разбегается, Хави оскорбили: Барселону топит ее собственный президент
- Роман Григорчук рассказал, сколько новичков нужно Черноморцу для борьбы за еврокубки
- Венгрия в который блокирует финансовую помощь для Украины. В ЕС уже отреагировали
- Кубок Стэнли. Даллас побеждает Эдмонтон и сравнивает счет в серии
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
Комментарии 2