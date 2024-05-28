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Назван предварительный состав групп на чемпионат мира — 2025

Хоккей

Соревнования состоятся в Швеции и Дании

Назван предварительный состав групп на чемпионат мира — 2025

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26 мая в Праге на "О2 Арене" завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.

После окончания мирового первенства 2024 года был определён рейтинг сборных. В соответствии с ним были составлены предварительные составы групп на чемпионат мира — 2025, который примут Швеция и Дания.

Группа А (Стокгольм, Швеция): Канада, Швеция, Швейцария, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения.

Группа В (Хернинг, Дания): Финляндия, Чехия, США, Германия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

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Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
28.05.2024 в 20:14
А почему Украины нет? Вроде ж первый дивизион выиграли.
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Комментарии 2
Джим Слэйд (Харьков)
28.05.2024 в 20:14
А почему Украины нет? Вроде ж первый дивизион выиграли.
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0
terber (ternopil)
28.05.2024 в 20:43
наші не перший а 2 дивізіон виграли,от як там теж займем 1 чи 2 місце тоді побадем в найвищу лігу до топів
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