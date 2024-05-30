Кори Перри покорилось историческое достижение в плей-офф НХЛ

В канадском Эдмонтоне на стадионе "Роджерс Плэйс" прошел четвёртый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором "Эдмонтон Ойлерз" принимал "Даллас Старз" (5:2).

39-летний игрок "Эдмонтона" Кори Перри в сегодняшней игре установил историческое достижение в розыгрышах Кубка Стэнли.

Канадский ветеран стал первым игроком в истории НХЛ, кто принимал участие в полуфинальной стадии плей-офф, будучи представителем пяти разных команд. В этой стадии турнира он играл за "Анахайм Дакс", "Даллас Старз", "Монреаль Канадиенс", "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Эдмонтон".