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Эдмонтон переиграл Даллас в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ
Команда сравняла счет в серии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 29 на 30 мая на льду арены "Роджерс Плэйс" в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки "Эдмонтон Ойлерз" одержали победу над "Даллас Старз" со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).
Уже на шестой минуте игры счёт был 2:0 в пользу гостей, однако во второй половине первого периода "Ойлерз" установили равновесие в игре. На 35-й минуте канадский клуб вышел вперёд, а спустя минут укрепил своё лидерство. На 59-й минуте хоккеисты "Эдмонтона" организовали отличную атаку и забросили шайбу в пустые ворота и одержали уверенную победу.
В составе хозяев тремя результативными передачами отметился их капитан Коннор Макдэвид.
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