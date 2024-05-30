Эдмонтон переиграл Даллас в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ

В ночь с 29 на 30 мая на льду арены "Роджерс Плэйс" в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки "Эдмонтон Ойлерз" одержали победу над "Даллас Старз" со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).

Уже на шестой минуте игры счёт был 2:0 в пользу гостей, однако во второй половине первого периода "Ойлерз" установили равновесие в игре. На 35-й минуте канадский клуб вышел вперёд, а спустя минут укрепил своё лидерство. На 59-й минуте хоккеисты "Эдмонтона" организовали отличную атаку и забросили шайбу в пустые ворота и одержали уверенную победу.

В составе хозяев тремя результативными передачами отметился их капитан Коннор Макдэвид.