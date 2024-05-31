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Ветеран Сокола Сергей Бабинец огласил о завершении карьеры

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Теперь он сосредоточится на функциональной деятельности в федерации

Ветеран Сокола Сергей Бабинец огласил о завершении карьеры

УХЛ

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Форвард киевского "Сокола" Сергей Бабинец завершил карьеру хоккеиста в возрасте 36 лет. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины.

Всего за свою профессиональную карьеру нападающий установил рекорд по числу титулов национального первенства - 10 золотых медалей.

Также Бабинец является одним из самых результативных хоккеистов чемпионата. Всего на счету хоккеиста более 460 матчей, в которых он набрал 553 очка, забросил 228 шайб и отметился 325 результативными передачами.

Статистика Сергея Бабинца в чемпионате Украины по хоккею

10 чемпионских титулов;

553 набранных очка;

325 результативных передач;

463 сыгранных матча;

17 сезонов.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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