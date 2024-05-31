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Ветеран Сокола Сергей Бабинец огласил о завершении карьеры
Теперь он сосредоточится на функциональной деятельности в федерации
УХЛ
Форвард киевского "Сокола" Сергей Бабинец завершил карьеру хоккеиста в возрасте 36 лет. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины.
Всего за свою профессиональную карьеру нападающий установил рекорд по числу титулов национального первенства - 10 золотых медалей.
Также Бабинец является одним из самых результативных хоккеистов чемпионата. Всего на счету хоккеиста более 460 матчей, в которых он набрал 553 очка, забросил 228 шайб и отметился 325 результативными передачами.
Статистика Сергея Бабинца в чемпионате Украины по хоккею
10 чемпионских титулов;
553 набранных очка;
325 результативных передач;
463 сыгранных матча;
17 сезонов.
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