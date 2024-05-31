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НХЛ назвала обладателя награды Леди Бинг Трофи
Она досталась защитнику Каролины
Защитник "Каролины Харрикейнз" Джейккоб Славин стал обладателем трофея приз "Леди Бинг Трофи".
Данный трофей ежегодно присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.
За победу в номинации также боролись нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс и форвард "Ванкувера" Элиас Петтерссон.
Напомним, в регулярном чемпионате Славин принял участие в 81 матче, записав в свой актив 6 голов и 31 результативную передачу.
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