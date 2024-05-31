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НХЛ назвала обладателя награды Леди Бинг Трофи

Хоккей

Она досталась защитнику Каролины

НХЛ назвала обладателя награды Леди Бинг Трофи

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Каролины Харрикейнз" Джейккоб Славин стал обладателем трофея приз "Леди Бинг Трофи".

Данный трофей ежегодно присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

За победу в номинации также боролись нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс и форвард "Ванкувера" Элиас Петтерссон.

Напомним, в регулярном чемпионате Славин принял участие в 81 матче, записав в свой актив 6 голов и 31 результативную передачу.

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