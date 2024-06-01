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Кубок Стэнли. Эдмонтон вырывается вперед в серии против Даллас
Результаты матча плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 31 мая на 1 июня состоялся поединок плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:
"Даллас" – "Эдмонтон"
1 – 3 (0-1; 0-2; 1-0)
1 период: 0-1 Ньюджент-Хопкинс (14:09)
2 период: 0-2 Ньюджент-Хопкинс (01:06); 0-3 Броберг (05:09)
3 период: 1-3 Джонстон (14:09)
Счет в серии: 2-3
Видео-обзор матча:
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