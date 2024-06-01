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Кубок Стэнли. Эдмонтон вырывается вперед в серии против Даллас

Хоккей
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Результаты матча плей-офф

Кубок Стэнли. Эдмонтон вырывается вперед в серии против Даллас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 31 мая на 1 июня состоялся поединок плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Даллас" – "Эдмонтон"

1 – 3 (0-1; 0-2; 1-0)

1 период: 0-1 Ньюджент-Хопкинс (14:09)

2 период: 0-2 Ньюджент-Хопкинс (01:06); 0-3 Броберг (05:09)

3 период: 1-3 Джонстон (14:09)

Счет в серии: 2-3

Видео-обзор матча:

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