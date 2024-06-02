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Кубок Стэнли. Флорида побеждает Рейнджерс и выходит в финал

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Результаты последнего матча полуфинала

Кубок Стэнли. Флорида побеждает Рейнджерс и выходит в финал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 июня состоялся матч 1/2 финала Кубка Стэнли сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Флорида"↑ – "Рейнджерс"

2 – 1 (1-0; 0-0; 1-1)

1 период: 1-0 Беннет (19:10);

3 период: 2-0 Тарасенко (09:08); 2-1 Панарин (18:20);

Счет в серии: 4-2

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