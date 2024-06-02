Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Стэнли. Флорида побеждает Рейнджерс и выходит в финал
Результаты последнего матча полуфинала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 1 на 2 июня состоялся матч 1/2 финала Кубка Стэнли сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:
"Флорида"↑ – "Рейнджерс"
2 – 1 (1-0; 0-0; 1-1)
1 период: 1-0 Беннет (19:10);
3 период: 2-0 Тарасенко (09:08); 2-1 Панарин (18:20);
Счет в серии: 4-2
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер будет во второй корзине Лиги чемпионов. Сыграть придется с представителями всех четырех
- Реал Мадрид одолел Боруссию и выиграл Лигу чемпионов-2024
- Боруссия Д – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов
- Эдмонтон переиграл Даллас в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн