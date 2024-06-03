  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Коннор Макдэвид вышел на шестое место в истории НХЛ по передачам плей-офф
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коннор Макдэвид вышел на шестое место в истории НХЛ по передачам плей-офф

Хоккей

Ойлерз выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли

Коннор Макдэвид вышел на шестое место в истории НХЛ по передачам плей-офф

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В канадском Эдмонтоне на стадионе "Роджерс Плэйс" проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором "Эдмонтон Ойлерз" принимал "Даллас Старз". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, "Ойлерз" выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

В составе победителей результативной передачей отметился канадский нападающий Коннор Макдэвид. Капитан "нефтяников" достиг отметки в 26 ассистов в нынешнем плей-офф и вышел на шестое место в истории НХЛ по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Коннор превзошёл показатели Пола Коффи (сезон-1984/1985), Дага Гилмора и Уэйна Гретцки (оба в сезоне-1992/1993) и Леона Драйзайтля (сезон-2021/2022), у которых было по 25 ассистов.

Рекорд НХЛ по передачам в одном плей-офф принадлежит Гретцки (31, 1987/1988). Он же располагается на второй (30, 1984/1985) и третьей (29, 1986/1987) позициях. В топ-5 входят Марио Лемье (28, 1990/1991) и Никита Кучеров (27, 2019/2020).

По теме
yellow-arrow
Эдмонтон Ойлерз обыграл Даллас Старз и вышел в финал Кубка Стэнли
yellow-arrow
Кубок Стэнли. Флорида побеждает Рейнджерс и выходит в финал
yellow-arrow
Кубок Стэнли. Эдмонтон вырывается вперед в серии против Даллас
Коннор Макдэвид Эдмонтон Ойлерз
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости