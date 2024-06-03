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Эдмонтон Ойлерз обыграл Даллас Старз и вышел в финал Кубка Стэнли

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Команда одержала победу в серии со счетом 4:2

Эдмонтон Ойлерз обыграл Даллас Старз и вышел в финал Кубка Стэнли

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В канадском Эдмонтоне на стадионе "Роджерс Плэйс" проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором "Эдмонтон Ойлерз" принимал "Даллас Старз". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, "Ойлерз" выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

В начале встречи счёт открыл канадский форвард Коннор Макдэвид, реализовавший большинство. Далее Зак Хайман упрочил лидерство хозяев, забросив вторую шайбу. Ассистентом в данном случае выступили Коннор Макдэвид и всё тот же Эван Бушар.

В середине третьего отрезка форвард гостей Мэйсон Марчмент отквитал одну шайбу, сократив до минимума отставание в счёте, однако забить ещё раз "Даллас" не смог, проиграв встречу и покинув плей-офф.

В финале Кубка Стэнли "Эдмонтон" встретится с "Флоридой Пантерз".

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