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ФХУ начала приема заявок для участия в ЧУ по хоккею на сезон 2024/2025
Дедлайн - 1 июля
Федерация хоккея Украины объявила о начале приема заявок для участия в чемпионате Украины в следующем сезоне.
"С сегодняшнего дня представители будущих клубов-участников в произвольной форме должны предварительно подтвердить свое участие в чемпионате Украины на следующий сезон на почту: admin@favbetleague.com‼️
Дедлайн приема заявок - 1 июля
Ждем вас!", — говорится в сообщении лиги
Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом лиги стал "Сокол".
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