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ФХУ начала приема заявок для участия в ЧУ по хоккею на сезон 2024/2025

Хоккей

Дедлайн - 1 июля

ФХУ начала приема заявок для участия в ЧУ по хоккею на сезон 2024/2025

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация хоккея Украины объявила о начале приема заявок для участия в чемпионате Украины в следующем сезоне.

"С сегодняшнего дня представители будущих клубов-участников в произвольной форме должны предварительно подтвердить свое участие в чемпионате Украины на следующий сезон на почту: admin@favbetleague.com‼️

Дедлайн приема заявок - 1 июля

Ждем вас!", — говорится в сообщении лиги

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом лиги стал "Сокол".

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