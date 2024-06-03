ФХУ начала приема заявок для участия в ЧУ по хоккею на сезон 2024/2025

Федерация хоккея Украины объявила о начале приема заявок для участия в чемпионате Украины в следующем сезоне.

"С сегодняшнего дня представители будущих клубов-участников в произвольной форме должны предварительно подтвердить свое участие в чемпионате Украины на следующий сезон на почту: admin@favbetleague.com‼️

Дедлайн приема заявок - 1 июля

Ждем вас!", — говорится в сообщении лиги

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом лиги стал "Сокол".