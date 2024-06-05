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Президент ФХУ о Кубке Украины: Не менее шести команд будут

Хоккей

Георгий Зубко поделился ожиданиями нового сезона

Президент ФХУ о Кубке Украины: Не менее шести команд будут

Фото - Федерація Хокею України

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Глава украинской федерации хоккея рассказал о планах на очередную кампанию.

“Новым директором национального чемпионата Favbet лиги назначен Сергей Бабинец, известный хоккеист и опытный спортивный менеджер. Проведем Кубок Украины перед стартом лиги. Не меньше шести команд будут. Важно, чтобы они были конкурентными. Хочется, чтобы команды имели свою историю и функционировали в течение многих лет, а не были кратковременным явлением".

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"Чемпионат будут точно играть во Дворце спорта в Киеве, в Одессе и арене в Кременчуге. Надеюсь, что в течение сезона болельщики будут присутствовать на матчах. Ведем переговоры по трансляции с Суспільним, Мегого и Сетантой. Спрос на хоккей есть, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве. Кроме того, первого июля мы объявим пул наших спонсоров”, – сообщил Зубко.

В 2023 году кубок завоевал "Кременчуг", одолев в финале "Сокол" со счетом 4:3.

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Источник:
Федерація Хокею України
Опубликовал: Александр Симченко
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