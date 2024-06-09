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Кубок Стэнли. Финал. Флорида разгромила Эдмонтон в первом матче серии

Хоккей
Обновлено

Неожиданное начало

Кубок Стэнли. Финал. Флорида разгромила Эдмонтон в первом матче серии

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 июня состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Флорида" – "Эдмонтон"

3 – 0 (1-0; 1-0; 1-0)

1 период: 1-0 Верхейге (03:59);

2 период: 2-0 Родригес (02:16);

3 период: 3-0 Луостаринен (19:55);

Счет в серии: 1-0

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