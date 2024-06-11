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Флорида повторила рекорд клуба по количеству побед с камбэками в Кубке Стэнли
Команда ведет в серии с Эдмонтон Ойлерз
В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором "Флорида Пантерз" принимала "Эдмонтон Ойлерз". Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Благодаря сегодняшней победе "Флорида" упрочила преимущество в серии. "Пантеры" ведут со счётом 2-0.
По ходу встречи "пантеры" проигрывали со счётом 0:1. По информации пресс-службы Национальной хоккейной лиги, "Флорида" победила в седьмом матче с камбэком в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. По данному показателю "Пантерз" повторили свой рекорд, установленный в сезоне-2022/2023.
Напомним, следующая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 состоится в Эдмонтоне в ночь на 14 июня.
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