Флорида повторила рекорд клуба по количеству побед с камбэками в Кубке Стэнли

В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором "Флорида Пантерз" принимала "Эдмонтон Ойлерз". Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Благодаря сегодняшней победе "Флорида" упрочила преимущество в серии. "Пантеры" ведут со счётом 2-0.

По ходу встречи "пантеры" проигрывали со счётом 0:1. По информации пресс-службы Национальной хоккейной лиги, "Флорида" победила в седьмом матче с камбэком в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. По данному показателю "Пантерз" повторили свой рекорд, установленный в сезоне-2022/2023.

Напомним, следующая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 состоится в Эдмонтоне в ночь на 14 июня.