Впервые за четырнадцать лет в Высшей лиге будет играть одесский клуб

Две команды подали заявки на участие в хоккейном первенстве 2024/25. Об этом сообщили серебряный призер "Кременчуг" и новичок соревнований – одесский "Шторм".

В последний раз Южную Пальмиру представляли в Высшей лиге Украины в кампании 2009/10. Тогда ХК "Одесса" оформила только две победы в восьми турах Дивизиона Б.

В чемпионате 2000/01 местная "Аврора" записала на свой счет 3 виктории в шести встречах Южной зоны. В обоих случаях этого не хватило, чтобы пробиться в следующий этап турнира.