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Впервые за четырнадцать лет в Высшей лиге будет играть одесский клуб

Хоккей

Элитный дивизион пополнился дебютантом

Впервые за четырнадцать лет в Высшей лиге будет играть одесский клуб

Фото - Оdesskiye.info

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Две команды подали заявки на участие в хоккейном первенстве 2024/25. Об этом сообщили серебряный призер "Кременчуг" и новичок соревнований – одесский "Шторм".

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В последний раз Южную Пальмиру представляли в Высшей лиге Украины в кампании 2009/10. Тогда ХК "Одесса" оформила только две победы в восьми турах Дивизиона Б.

В чемпионате 2000/01 местная "Аврора" записала на свой счет 3 виктории в шести встречах Южной зоны. В обоих случаях этого не хватило, чтобы пробиться в следующий этап турнира.

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Источник:
Всеукраїнська громадська організація «Федерація хокею України»
Опубликовал: Александр Симченко
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