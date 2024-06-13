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Впервые за четырнадцать лет в Высшей лиге будет играть одесский клуб
Элитный дивизион пополнился дебютантом
Фото - Оdesskiye.info
Две команды подали заявки на участие в хоккейном первенстве 2024/25. Об этом сообщили серебряный призер "Кременчуг" и новичок соревнований – одесский "Шторм".
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В последний раз Южную Пальмиру представляли в Высшей лиге Украины в кампании 2009/10. Тогда ХК "Одесса" оформила только две победы в восьми турах Дивизиона Б.
В чемпионате 2000/01 местная "Аврора" записала на свой счет 3 виктории в шести встречах Южной зоны. В обоих случаях этого не хватило, чтобы пробиться в следующий этап турнира.
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Опубликовал: Александр Симченко
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