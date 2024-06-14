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Флорида обыграла Эдмонтон в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли
Все ближе к победе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором "Эдмонтон Ойлерз" уступил "Флориде Пантерз" (3:4).
НХЛ. Плей-офф. Кубок Стэнли. Третий матч
Эдмонтон Ойлерз — Флорида Пантерз 3:4
Шайбами в составе победителей отметились Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Владимир Тарасенко и Александр Барков. У хозяев шайбы забросили Уоррен Фёгеле, Филип Броберг и Райан Маклауд.
Отметим, что после двух периодов "Флорида" вела 4:1, однако "нефтяники" сумели найти силы и сократить счёт в матче.
Таким образом, "Пантерз" повели в серии 3-0 и находятся в шаге от первого в своей истории Кубка Стэнли. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт 16 июня, в Эдмонтоне.
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