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Макдэвид стал вторым игроком в истории по скорости набора 75 передач в плей-офф НХЛ

Хоккей

В третьем матче финальной серии хоккеист отметился двумя результативными передачами

Макдэвид стал вторым игроком в истории по скорости набора 75 передач в плей-офф НХЛ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Этой ночью в Эдмонтоне (Канада) прошёл третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором "Эдмонтон Ойлерз" уступил "Флориде Пантерз" (3:4).

Нападающий "нефтяников" Коннор Макдэвид отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 27-летнего канадца стало 75 передач за карьеру в плей-офф НХЛ. На это ему понадобилось 70 матчей. Лишь один игрок в истории лиги преодолел данную отметку быстрее — легендарному Уэйну Гретцки это удалось за 55 игр.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Макдэвида 34 (5+29) очка в 21 матче.

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