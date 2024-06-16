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Эдмонтон разбил Флориду в четвертом матче финала Кубка Стэнли

Хоккей
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Эдмонтон разбил Флориду в четвертом матче финала Кубка Стэнли

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 июня состоялся четвертый матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Эдмонтон" – "Флорида"

8 – 1 (3-1; 3-0; 2-0)

1 период: 1-0 Янмарк (03:11); 2-0 Хенрик (07:48); 2-1 Тарасенко (11:26); 3-1 Холловей (14:48);

2 период: 4-1 Макдевид (01:13); 5-1 Нерс (4:59); 6-1 Ньюджент-Хопкинс (13:03);

3 период: 7-1 Холловей (14:11); 8-1 Маклауд (16:41);

Счет в серии: 1-3

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