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Эдмонтон разбил Флориду в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Без шансов
В ночь с 15 на 16 июня состоялся четвертый матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:
"Эдмонтон" – "Флорида"
8 – 1 (3-1; 3-0; 2-0)
1 период: 1-0 Янмарк (03:11); 2-0 Хенрик (07:48); 2-1 Тарасенко (11:26); 3-1 Холловей (14:48);
2 период: 4-1 Макдевид (01:13); 5-1 Нерс (4:59); 6-1 Ньюджент-Хопкинс (13:03);
3 период: 7-1 Холловей (14:11); 8-1 Маклауд (16:41);
Счет в серии: 1-3
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