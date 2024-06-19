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Коннору Макдэвиду покорилось уникальное достижение в НХЛ

Хоккей

Нападающий провел фантастический матч с Флоридой

Коннору Макдэвиду покорилось уникальное достижение в НХЛ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Санрайзе (США) завершился пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором "Флорида Пантерз" уступила "Эдмонтон Ойлерз" (3:5).

Главным героем встречи стал звёздный нападающий и капитан гостей Коннор Макдэвид, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи. При этом канадец выдал второй в своей карьере трёхочковый период в финале Кубка Стэнли, набрав три результативных балла во второй 20-минутке сегодняшнего матча.

Примечательно, что Макдэвид сделал это в одном финале и в двух матчах кряду, что ранее не удавалось никому в истории НХЛ.

Таким образом, "нефтяники" сократили до минимума отставание от "Флориды" в финале нынешнего Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.

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