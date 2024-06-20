Коннор Макдэвид вышел на второе место в истории плей-офф НХЛ по очкам за матч

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид показывает второй результат в истории плей-офф НХЛ по очкам в среднем за матч. В среднем за матч он набирает по 1,62 очка в матчах плей-офф НХЛ за карьеру. Всего в плей-офф Коннор провёл 72 игры и набрал 117 (37+80) очков.

Макдэвид уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки – 1,84 очка в среднем за игру (208 матчей). Третий — Марио Лемье – 1,61 очка за матч (107 игр).

Стоит отметить, что канадец является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.