Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коннор Макдэвид вышел на второе место в истории плей-офф НХЛ по очкам за матч
Канадец проводит результативный сезон
Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид показывает второй результат в истории плей-офф НХЛ по очкам в среднем за матч. В среднем за матч он набирает по 1,62 очка в матчах плей-офф НХЛ за карьеру. Всего в плей-офф Коннор провёл 72 игры и набрал 117 (37+80) очков.
Макдэвид уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки – 1,84 очка в среднем за игру (208 матчей). Третий — Марио Лемье – 1,61 очка за матч (107 игр).
Стоит отметить, что канадец является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.
Популярное сейчас
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- Словения - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Коннору Макдэвиду покорилось уникальное достижение в НХЛ
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО