Кубок Стэнли. Финал. Эдмонтон отыгрался с 0-3 в серии против Флориды

В ночь с 21 на 22 июня состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Эдмонтон" – "Флорида"

5 – 1 (1-0; 2-0; 2-1)

1 период : 1-0 Фогеле (07:27);

2 период : 2-0 Хенрик (00:46); 3-0 Хайман (18:20);

3 период: 3-1 Барков (01:28); 4-1 Маклауд (16:45); 5-1 Нерс (16:57)

Счет в серии: 3-3

Отметим, что для победы в финале Кубка Стэнли команда должна одержать 4 победы над своим соперником. Следующий, решающий матч запланирован на 25 июня, 03:00 по Киеву.