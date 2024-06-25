Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флорида впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли
Команда одолела Эдмонтон Ойлерз
В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ — 2024, в котором "Флорида Пантерз" нанесла поражение "Эдмонтон Ойлерз" (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.
НХЛ. Кубок Стэнли. Седьмой матч
Флорида Пантерз — Эдмонтон Ойлерз 2:1
Шайбами в составе победителей отметились Картер Вераге и Сэм Райнхарт. У "нефтяников" единственный гол на счету Маттиаса Янмарка.
Серия между "Флоридой" и "Эдмонтоном" развивалась весьма драматично.
"Пантеры" одержали три подряд победы на старте, после чего "нефтяники" смогли осуществить невероятный камбэк.
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Румынии: Мы выйдем в ⅛. Будет ничья со Словакией, все уже решено
- Определились восемь из 16 участников 1/8 Евро-2024
- Евро-2024. Хорватия - Италия 1:1. Чудеса заканчиваются там, где начинаются чудеса других
- Кубок Стэнли. Финал. Эдмонтон отыгрался с 0-3 в серии против Флориды
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО