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Флорида впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли

Хоккей
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Команда одолела Эдмонтон Ойлерз

Флорида впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ — 2024, в котором "Флорида Пантерз" нанесла поражение "Эдмонтон Ойлерз" (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ. Кубок Стэнли. Седьмой матч

Флорида Пантерз — Эдмонтон Ойлерз 2:1

Шайбами в составе победителей отметились Картер Вераге и Сэм Райнхарт. У "нефтяников" единственный гол на счету Маттиаса Янмарка.

Серия между "Флоридой" и "Эдмонтоном" развивалась весьма драматично.

"Пантеры" одержали три подряд победы на старте, после чего "нефтяники" смогли осуществить невероятный камбэк.

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Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
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