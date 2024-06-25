Флорида впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли

В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ — 2024, в котором "Флорида Пантерз" нанесла поражение "Эдмонтон Ойлерз" (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ. Кубок Стэнли. Седьмой матч

Флорида Пантерз — Эдмонтон Ойлерз 2:1

Шайбами в составе победителей отметились Картер Вераге и Сэм Райнхарт. У "нефтяников" единственный гол на счету Маттиаса Янмарка.

Серия между "Флоридой" и "Эдмонтоном" развивалась весьма драматично.

"Пантеры" одержали три подряд победы на старте, после чего "нефтяники" смогли осуществить невероятный камбэк.