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Коннор Макдэвид признан самым ценным хоккеистом Кубка Стэнли — 2024
Хоккеист провел результативную серию матчей
В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором "Флорида Пантерз" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.
После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имя самого ценного игрока завершившегося Кубка Стэнли. Им стал форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, получив награду "Конн Смайт".
Отметим, что на счету Макдэвида в плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.
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