Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флорида установила антирекорд финалов Кубка Стэнли
Команда впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором "Флорида Пантерз" нанесла поражение "Эдмонтон Ойлерз" (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.
Несмотря на успех, "Флорида" забросила в этой серии на пять шайб меньше, чем "нефтяники" (18 против 23).
Это худшая разница шайб в истории финалов Кубка Стэнли ("-5") для команды, ставшей его обладателем.
Предыдущий рекорд принадлежал "Сент-Луис Блюз", который в финальной серии 2019 года забросил на четыре шайбы меньше, чем поверженный им "Бостон Брюинз".
Популярное сейчас
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- Легенда Карпат Худобяк перейдёт в новый европейский клуб - хавбеку уже 39 лет
- Украина будет в трех шагах к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении - Кулеба
- Коннор Макдэвид признан самым ценным хоккеистом Кубка Стэнли — 2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО