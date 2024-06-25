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Флорида установила антирекорд финалов Кубка Стэнли

Хоккей

Команда впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли

Флорида установила антирекорд финалов Кубка Стэнли

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором "Флорида Пантерз" нанесла поражение "Эдмонтон Ойлерз" (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Несмотря на успех, "Флорида" забросила в этой серии на пять шайб меньше, чем "нефтяники" (18 против 23).

Это худшая разница шайб в истории финалов Кубка Стэнли ("-5") для команды, ставшей его обладателем.

Предыдущий рекорд принадлежал "Сент-Луис Блюз", который в финальной серии 2019 года забросил на четыре шайбы меньше, чем поверженный им "Бостон Брюинз".

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