Флорида установила антирекорд финалов Кубка Стэнли

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором "Флорида Пантерз" нанесла поражение "Эдмонтон Ойлерз" (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Несмотря на успех, "Флорида" забросила в этой серии на пять шайб меньше, чем "нефтяники" (18 против 23).

Это худшая разница шайб в истории финалов Кубка Стэнли ("-5") для команды, ставшей его обладателем.

Предыдущий рекорд принадлежал "Сент-Луис Блюз", который в финальной серии 2019 года забросил на четыре шайбы меньше, чем поверженный им "Бостон Брюинз".