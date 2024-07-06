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Двухкратный обладатель Кубка Стэнли раскритиковал Орбана за визит в Россию

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Двухкратный обладатель Кубка Стэнли раскритиковал Орбана за визит в Россию

ЕРА

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли, чешский вратарь Доминик Гашек прокомментировал визит премьера Венгрии Виктора Орбана в россию.

"Подонок Орбан отправился в террористическую россию, чтобы пожать руку военному преступнику, ответственному за смерть, увечье и геноцид более миллиона человек.

Я очень рад, что наши министры и политические лидеры отделились от него. Европа и НАТО едины", – написал Гашек в Твиттер.

Напомним, что ранее Маррей прокомментировал решение о завершении карьеры.

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Доминик Гашек
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