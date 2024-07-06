Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двухкратный обладатель Кубка Стэнли раскритиковал Орбана за визит в Россию
Правильные слова
ЕРА
Двухкратный обладатель Кубка Стэнли, чешский вратарь Доминик Гашек прокомментировал визит премьера Венгрии Виктора Орбана в россию.
"Подонок Орбан отправился в террористическую россию, чтобы пожать руку военному преступнику, ответственному за смерть, увечье и геноцид более миллиона человек.
Я очень рад, что наши министры и политические лидеры отделились от него. Европа и НАТО едины", – написал Гашек в Твиттер.
Напомним, что ранее Маррей
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Не наказывать за естественную игру рукой": неназначенном пенальти в ворота Испании есть объяснения от УЕФА
- Заря нашла потенциальную замену Герреро
- Испания и Франция выходят в полуфинал ЕВРО, Мартинес спасает Месси, Кроос завершает карьеру. Главные новости за 5 июля
- Верес планирует подписать грузина, которого называли одним из главных талантов страны
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн