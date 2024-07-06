Двухкратный обладатель Кубка Стэнли раскритиковал Орбана за визит в Россию

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли, чешский вратарь Доминик Гашек прокомментировал визит премьера Венгрии Виктора Орбана в россию.

"Подонок Орбан отправился в террористическую россию, чтобы пожать руку военному преступнику, ответственному за смерть, увечье и геноцид более миллиона человек.

Я очень рад, что наши министры и политические лидеры отделились от него. Европа и НАТО едины", – написал Гашек в Твиттер.