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Защитник сборной Украины будет играть в Американской хоккейной лиге

Хоккей

Спортсмен будет выступать во втором дивизионе, состоящем из фарм-клубов НХЛ

Защитник сборной Украины будет играть в Американской хоккейной лиге

Фото - ХСЛ

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Артур Чолач в ближайший сезон будет защищать цвета "Хендерсон Силвер Найтс" – это фарм-коллектив "Вегас Голден Найтс".

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На родине хоккеист представлял "Белый Барс" и "Сокол", а в августе 2021-го, спустя 2 месяца после 18-летия, он присоединился к канадскому "Берри Кольтс".

В сезоне 2023/24 выступал в составе "Сиу Фоллз Стампид" в юниорском первенстве United States Hockey League. Артур прекрасно показал себя в регулярном чемпионате – 15 очков по системе гол+пас в 13 встречах.

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Источник:
Henderson Silver Knights
Опубликовал: Александр Симченко
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