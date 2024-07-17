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Защитник сборной Украины будет играть в Американской хоккейной лиге
Спортсмен будет выступать во втором дивизионе, состоящем из фарм-клубов НХЛ
Фото - ХСЛ
Артур Чолач в ближайший сезон будет защищать цвета "Хендерсон Силвер Найтс" – это фарм-коллектив "Вегас Голден Найтс".
На родине хоккеист представлял "Белый Барс" и "Сокол", а в августе 2021-го, спустя 2 месяца после 18-летия, он присоединился к канадскому "Берри Кольтс".
В сезоне 2023/24 выступал в составе "Сиу Фоллз Стампид" в юниорском первенстве United States Hockey League. Артур прекрасно показал себя в регулярном чемпионате – 15 очков по системе гол+пас в 13 встречах.
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