Защитник сборной Украины будет играть в Американской хоккейной лиге

Артур Чолач в ближайший сезон будет защищать цвета "Хендерсон Силвер Найтс" – это фарм-коллектив "Вегас Голден Найтс".

На родине хоккеист представлял "Белый Барс" и "Сокол", а в августе 2021-го, спустя 2 месяца после 18-летия, он присоединился к канадскому "Берри Кольтс".

В сезоне 2023/24 выступал в составе "Сиу Фоллз Стампид" в юниорском первенстве United States Hockey League. Артур прекрасно показал себя в регулярном чемпионате – 15 очков по системе гол+пас в 13 встречах.