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ФХУ заявила о попытке захвата организации
Организация продолжает работать в интересах развития хоккея в Украине
19 июля произошел захват Федерации хоккея Украины. Как пишет ФХУ, организация будет реагировать на противоправные действия.
"Информируем правоохранительные органы и общественность, что в эту минуту происходит попытка захвата и совершения действий на препятствование законной деятельности и интересам Федерации хоккея Украины.
Федерация руководствуется уставом и законом Украины и будет реагировать на противоправные действия определенным образом.
Призываем хоккейное сообщество не поддаваться на провокации, а средствам массовой информации доверять только официальным источникам.
Федерация хоккея Украины продолжает работать в интересах развития хоккея в Украине."
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