ФХУ заявила о попытке захвата организации

19 июля произошел захват Федерации хоккея Украины. Как пишет ФХУ, организация будет реагировать на противоправные действия.

"Информируем правоохранительные органы и общественность, что в эту минуту происходит попытка захвата и совершения действий на препятствование законной деятельности и интересам Федерации хоккея Украины.

Федерация руководствуется уставом и законом Украины и будет реагировать на противоправные действия определенным образом.

Призываем хоккейное сообщество не поддаваться на провокации, а средствам массовой информации доверять только официальным источникам.

Федерация хоккея Украины продолжает работать в интересах развития хоккея в Украине."