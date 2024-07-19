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ФХУ заявила о попытке захвата организации

Хоккей
Обновлено

Организация продолжает работать в интересах развития хоккея в Украине

ФХУ заявила о попытке захвата организации

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

19 июля произошел захват Федерации хоккея Украины. Как пишет ФХУ, организация будет реагировать на противоправные действия.

"Информируем правоохранительные органы и общественность, что в эту минуту происходит попытка захвата и совершения действий на препятствование законной деятельности и интересам Федерации хоккея Украины.

Федерация руководствуется уставом и законом Украины и будет реагировать на противоправные действия определенным образом.

Призываем хоккейное сообщество не поддаваться на провокации, а средствам массовой информации доверять только официальным источникам.

Федерация хоккея Украины продолжает работать в интересах развития хоккея в Украине."

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