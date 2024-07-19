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Дисциплинарный комитет отстранил семерых членов Совета ФХУ

Хоккей

Они подозреваются в антиукраинской деятельности

Дисциплинарный комитет отстранил семерых членов Совета ФХУ

фото - ФХУ

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Дисциплинарный комитет приостановил полномочия семерых членов Совета ФХУ.

Президент Федерации Георгий Зубко, учитывая требование военнослужащего Вооруженных Сил Украины, в котором сообщено об антиукраинской деятельности членов Совета Федерации Срюбко А.В., Царенко М.А., Бущана А.П., Сысюка В.М., Таратуты К.М., Грищенко Е.В., Юдина А.Г., почетного президента Федерации Брезвина А.И., члена Федерации Шахрайчука В.В., а также общественный резонанс и обеспокоенность общественности, обратился в Дисциплинарный комитет с письмом от 17 июля 2024 года, в котором просил рассмотреть данные обстоятельства.

Следует заметить, что несмотря на временное отстранение некоторых ее членов Совет Федерации остается правомерным органом и имеет достаточное количество действующих членов для принятия решений в рамках действующего устава.

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Источник:
ФХУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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