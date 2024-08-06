Рейдерство, ультиматумы и единственный легитимный президент: сезон хоккейной Суперлиги под угрозой

"Днепр", "Кременчуг", "Харьковские Берсерки" и "Киев Кэпиталз" поддерживают позицию Совета Федерации хоккея, который назначил вице-президента организации Александру Слатвицкую временно исполняющей обязанности президента. "Тризуб" также собирается участвовать в лиге, если другие команды согласятся.

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Напомним, что Совет Федерации сообщил о досрочном прекращении полномочий президента ФХУ Георгия Зубко. Функционера обвиняют в нецелевом использовании средств, авторитарном стиле управления, низкой эффективности работы.

Функционер заявляет, что подобные действия Совета – это рейдерство и присвоил доступ к сайту и соцсетям организации. В конце июля 23 из 25 областных подразделений Федерации сообщили, что поддерживают решение Совета. Нового руководителя планируют избрать 22 сентября на Генеральном Конгрессе ФХУ.