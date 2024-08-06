Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рейдерство, ультиматумы и единственный легитимный президент: сезон хоккейной Суперлиги под угрозой
Для организации чемпионата не хватало дополнительных проблем
Фото - Федерація Хокею України
"Днепр", "Кременчуг", "Харьковские Берсерки" и "Киев Кэпиталз" поддерживают позицию Совета Федерации хоккея, который назначил вице-президента организации Александру Слатвицкую временно исполняющей обязанности президента. "Тризуб" также собирается участвовать в лиге, если другие команды согласятся.
-
Больше новостей читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Совет Федерации сообщил о досрочном прекращении полномочий президента ФХУ Георгия Зубко. Функционера обвиняют в нецелевом использовании средств, авторитарном стиле управления, низкой эффективности работы.
Функционер заявляет, что подобные действия Совета – это рейдерство и присвоил доступ к сайту и соцсетям организации. В конце июля 23 из 25 областных подразделений Федерации сообщили, что поддерживают решение Совета. Нового руководителя планируют избрать 22 сентября на Генеральном Конгрессе ФХУ.
Популярное сейчас
- ОИ-2024. Марокко — Испания 1:2. Сломанный судья, яркий камбэк и место в финале для Фурии
- 4 поражения в 6 матчах и вылет из ЛЕ. Шериф отправил в отставку украинского тренера
- Состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины-2024/25
- Ребров: Почему Лунин в матче с Румынией отдал на фланг? Мы ведь не Реал, мы не можем так играть
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- День десятый олимпийский. Украина. Серебро Ковтуна, в стрельбе нам помешало отравление, неудачный старт в женской борьбе