  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Рейдерство, ультиматумы и единственный легитимный президент: сезон хоккейной Суперлиги под угрозой
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рейдерство, ультиматумы и единственный легитимный президент: сезон хоккейной Суперлиги под угрозой

Хоккей
Обновлено

Для организации чемпионата не хватало дополнительных проблем

Рейдерство, ультиматумы и единственный легитимный президент: сезон хоккейной Суперлиги под угрозой

Фото - Федерація Хокею України

Новина українською

"Днепр", "Кременчуг", "Харьковские Берсерки" и "Киев Кэпиталз" поддерживают позицию Совета Федерации хоккея, который назначил вице-президента организации Александру Слатвицкую временно исполняющей обязанности президента. "Тризуб" также собирается участвовать в лиге, если другие команды согласятся.

Напомним, что Совет Федерации сообщил о досрочном прекращении полномочий президента ФХУ Георгия Зубко. Функционера обвиняют в нецелевом использовании средств, авторитарном стиле управления, низкой эффективности работы.

Функционер заявляет, что подобные действия Совета – это рейдерство и присвоил доступ к сайту и соцсетям организации. В конце июля 23 из 25 областных подразделений Федерации сообщили, что поддерживают решение Совета. Нового руководителя планируют избрать 22 сентября на Генеральном Конгрессе ФХУ.

По теме
yellow-arrow
Дисциплинарный комитет отстранил семерых членов Совета ФХУ
yellow-arrow
ФХУ заявила о попытке захвата организации
yellow-arrow
Защитник сборной Украины будет играть в Американской хоккейной лиге
Украинская хоккейная лига Георгий Зубко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
iSport, Фокус
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости