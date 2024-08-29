Сборная Украины уступила Франции на старте финального раунда олимпийской квалификации по хоккею

Сборная Украины по хоккею потерпела поражение в финальном раунде квалификации к Олимпиаде-2026. В первом туре наша команда не смогла одолеть Францию - 2:7.

В первом периоде Украина пропустила от Франции две шайбы. На старте второго периода Франция увеличила преимущество до трех шайб, а затем еще дважды поразила ворота украинцев.

Открыть счет Украина смогла в завершающей части матча, однако через две минуты Жордан Перре вернул Франции преимущество в пять шайб.

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Олимпийская квалификация. Финальный раунд

Франция — Украина 7:2 (2:0, 3:0, 3:0, 2:2)