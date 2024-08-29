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Сборная Украины уступила Франции на старте финального раунда олимпийской квалификации по хоккею

Хоккей

Команда потерпела разгромное поражение

Сборная Украины уступила Франции на старте финального раунда олимпийской квалификации по хоккею

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по хоккею потерпела поражение в финальном раунде квалификации к Олимпиаде-2026. В первом туре наша команда не смогла одолеть Францию - 2:7.

В первом периоде Украина пропустила от Франции две шайбы. На старте второго периода Франция увеличила преимущество до трех шайб, а затем еще дважды поразила ворота украинцев.

Открыть счет Украина смогла в завершающей части матча, однако через две минуты Жордан Перре вернул Франции преимущество в пять шайб.

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Олимпийская квалификация. Финальный раунд
Франция — Украина 7:2 (2:0, 3:0, 3:0, 2:2)
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