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Сборная Украины с разгромным счетом проиграла Латвии в матче отбора на Олимпиаду-2026

Хоккей

Команда Дмитрия Христича не сумела навязать борьбу

Сборная Украины с разгромным счетом проиграла Латвии в матче отбора на Олимпиаду-2026

Фото: ukrinform.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по хоккею сыграла второй матч отбора на Олимпиаду-2026. Наша команда с разгромным счетом уступила Латвии 1:5.

Единственную шайбу Украине удалось забросить в третьем периоде благодаря результативным действиям Даниила Трахта.

Напомним, что вчера, 29 августа, подопечные Дмитрия Христича проиграли Франции 2:7. В рамках отбора свой последний матч наша команда сыграет 1 сентября со Словенией.

Финал отбора на Олимпиаду-2026. Группа E

Латвия – Украина 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

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Комментарии
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Назар Кусий (Львів)
30.08.2024 в 22:35
Та скільки можна? В хокеї розгромний рахунок вважається коли різниця 5 шайб і більше. У ногомячі відповідно 3 годи і більше. Така традиція.
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Комментарии 3
Назар Кусий (Львів)
30.08.2024 в 22:35
Та скільки можна? В хокеї розгромний рахунок вважається коли різниця 5 шайб і більше. У ногомячі відповідно 3 годи і більше. Така традиція.
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жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 22:26
ну Латвия хоккейная страна. Рижская динама я помню гремела на весь эсэсэсэр. Но как можно было просрать нехоккейной Франции?? Вот этого я не понимаю...
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Назар Кусий (Львів)
30.08.2024 в 22:37
Ми тепер проти Франції нехокейні. Але є певний ріст. Якби не війна з 2014 року - зараз би вже були в еліті і нарівні з цими збірними.
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