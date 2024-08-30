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Сборная Украины с разгромным счетом проиграла Латвии в матче отбора на Олимпиаду-2026
Команда Дмитрия Христича не сумела навязать борьбу
Фото: ukrinform.ua
Сборная Украины по хоккею сыграла второй матч отбора на Олимпиаду-2026. Наша команда с разгромным счетом уступила Латвии 1:5.
Единственную шайбу Украине удалось забросить в третьем периоде благодаря результативным действиям Даниила Трахта.
Напомним, что вчера, 29 августа, подопечные Дмитрия Христича проиграли Франции 2:7. В рамках отбора свой последний матч наша команда сыграет 1 сентября со Словенией.
Финал отбора на Олимпиаду-2026. Группа E
Латвия – Украина 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
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Назар Кусий (Львів)
30.08.2024 в 22:35
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