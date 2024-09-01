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Украина проиграла Словении заключительный матч отбора на Олимпийские игры-2026

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Ни одной победы так и не дождались

Украина проиграла Словении заключительный матч отбора на Олимпийские игры-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по хоккею проиграла заключительный матч отбора на Олимпийские игры-2026. Подопечные Христича в последнем матче группы уступили сборной Словении.

Счет поединка 6-2 в пользу наших оппонентов.

1 период: 1-0 Урбас (05,19); 2-0 Дрозг (12,20)

2 период: 3-0 Дрозг (08,19); 3-1 Лялька (15,47); 3-2 Пангелов-Юлдашев (16,45)

3 период: 4-2 Урбас (00,12); 5-2 Еглич (10,33); 6-2 Курульт (12,03)

Таким образом, после трех матчей наша команда имеет в своем активе 0 очков с разницей заброшенных пропущенных шайб 5-18, занимая последнее место в турнирной таблице.

Словенцы, несмотря на сегодняшнюю победу, также потеряли шансы на Олимпиаду-2026.

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