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Президент ФХУ: Группа людей, вопреки здравому смыслу, законодательству Украины, хочет разрушения украинского хоккея
В отечественном хоккее не утихают страсти
Фото - Федерація Хокею України
Георгий Зубко планирует обжаловать результаты конгресса 22 сентября, на котором был избран новый глава организации – Сергей Мазур.
“Так называемый конгресс, который прошел в Кременчуге, прошел вопреки уставу Федерации хоккея и украинскому законодательству. Мы никоим образом не признаем результаты этого конгресса и будем обжаловать данные действия законным способом".
"В очередной раз убедились, что определенная группа людей, вопреки здравому смыслу, законодательству Украины, хочет одного: удовлетворения собственных амбиций и разрушения украинской хоккея. Офис Федерации хоккея и я продолжаем работать в штатном режиме”, – сказал Зубко в интервью "Суспільне Спорт".
Ранее вице-президент ФХУ Александра Слатвицкая заявила о попытке рейдерского захвата Зубко руководства хоккейным органом.
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