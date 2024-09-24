Президент ФХУ: Группа людей, вопреки здравому смыслу, законодательству Украины, хочет разрушения украинского хоккея

Георгий Зубко планирует обжаловать результаты конгресса 22 сентября, на котором был избран новый глава организации – Сергей Мазур.

“Так называемый конгресс, который прошел в Кременчуге, прошел вопреки уставу Федерации хоккея и украинскому законодательству. Мы никоим образом не признаем результаты этого конгресса и будем обжаловать данные действия законным способом".

"В очередной раз убедились, что определенная группа людей, вопреки здравому смыслу, законодательству Украины, хочет одного: удовлетворения собственных амбиций и разрушения украинской хоккея. Офис Федерации хоккея и я продолжаем работать в штатном режиме”, – сказал Зубко в интервью "Суспільне Спорт".