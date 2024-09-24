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Президент ФХУ: Группа людей, вопреки здравому смыслу, законодательству Украины, хочет разрушения украинского хоккея

Хоккей
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В отечественном хоккее не утихают страсти

Президент ФХУ: Группа людей, вопреки здравому смыслу, законодательству Украины, хочет разрушения украинского хоккея

Фото - Федерація Хокею України

Новина українською

Георгий Зубко планирует обжаловать результаты конгресса 22 сентября, на котором был избран новый глава организации – Сергей Мазур.

“Так называемый конгресс, который прошел в Кременчуге, прошел вопреки уставу Федерации хоккея и украинскому законодательству. Мы никоим образом не признаем результаты этого конгресса и будем обжаловать данные действия законным способом".

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"В очередной раз убедились, что определенная группа людей, вопреки здравому смыслу, законодательству Украины, хочет одного: удовлетворения собственных амбиций и разрушения украинской хоккея. Офис Федерации хоккея и я продолжаем работать в штатном режиме”, – сказал Зубко в интервью "Суспільне Спорт".

Ранее вице-президент ФХУ Александра Слатвицкая заявила о попытке рейдерского захвата Зубко руководства хоккейным органом.

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Георгий Зубко ФХУ
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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