Молодежный клуб Эри Оттерс выведет из обращения игровой номер легенды НХЛ

Молодёжный хоккейный клуб "Эри Оттерс" выведет из обращения игровой номер Коннора Макдэвида 10 января 2025 года.

"Я выбрал номер 97, когда мне было семь лет, потому что это год моего рождения. В то время я и представить себе не мог, что выбор этого номера станет такой большой частью меня. Никогда, даже в самых смелых мечтах, я не думал, что он будет висеть на стропилах вечно. Хочу поблагодарить всю организацию "Оттерс" за эту невероятную честь. А также спасибо всем моим бывшим товарищам по команде и всем болельщикам!" — приводит слова Макдэвида CHL.

В своём первом сезоне за "Эри Оттерс" Макдэвид в 63 матчах набрал 66 (25+41) очков и получил "Эммс Фэмили Эворд", а уже в сезоне-2014/2015 был назначен капитаном команды.