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НХЛ. Флорида побеждает Бостон, Чикаго проигрывает Юте

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида побеждает Бостон, Чикаго проигрывает Юте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Бостон"

6 – 4 (4-1; 1-1; 1-2)

"Юта" – "Чикаго"

5 – 2 (2-0; 1-1; 2-1)

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