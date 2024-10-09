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НХЛ. Флорида побеждает Бостон, Чикаго проигрывает Юте
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Бостон"
6 – 4 (4-1; 1-1; 1-2)
"Юта" – "Чикаго"
5 – 2 (2-0; 1-1; 2-1)
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